منبع :‌ دنیای اقتصاد

صنعت IT روند رشد خوبی را در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته و با به‌روزتر شدن صنایع مختلف، نفوذ IT در بخش‌های متفاوت آنها بیشتر هم شده است. با این اوصاف است که میزان سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت IT رو به افزایش است. جدیدترین بررسی‌های انجام شده موسسه تحقیقاتی IDC در این زمینه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری جهانی در صنعت IT در نیمه دوم سال جاری میلادی رشد دو برابر را تجربه خواهد کرد. به این ترتیب انتظار می‌رود حجم سرمایه‌گذاری جهانی در IT رشد سالانه 5/ 4 درصدی تا پایان سال 2017 را تجربه کند. این در حالی است که این میزان در سال 2016 برابر 5/ 2 درصد بوده است. کارشناسان و تحلیلگران معتقدند چرخه‌های به‌روزرسانی زیرساخت‌ها برای ابزارهای موبایل منجر به رشد چشمگیر صنعت IT در نیمه دوم سال جاری میلادی و به این ترتیب افزایش میزان سرمایه‌گذاری جهانی در این صنعت خواهد شد.

بررسی‌های IDC نشان می‌دهد که مجموع سرمایه‌گذاری جهانی در IT تا پایان سال 2017 به 1/ 2 تریلیون دلار می‌رسد. انتظار می‌رود این میزان در سال 2018 رشد سالانه 4 درصدی را تجربه کند و همچنان این روند رشد تا سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد. با در نظر گرفتن خدمات مخابراتی که رشد سالانه سرمایه‌گذاری جهانی در آن در سال جاری میلادی به 2 درصد می‌رسد، به‌طور کلی مجموع بازار جهانی ICT تا پایان سال 2017 شاهد سرمایه‌گذاری جهانی 5/ 3 تریلیون دلاری خواهد بود. در این میان بیشترین میزان رشد صنعت IT در سال‌جاری میلادی به بخش‌های زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزارهای سازمانی و تجاری و ابزارهای موبایل اختصاص دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود ارائه‌دهندگان خدمات رایانش ابری یا کلاد سرمایه‌گذاری در دیتاسنترهایشان را افزایش دهند تا بتوانند با رشد تقاضای بازار برای دریافت خدمات ابری همراه و هماهنگ شوند.

به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری ارائه‌دهندگان خدمات کلاد تا پایان سال‌جاری میلادی رشد سالانه 4 درصدی و تا سال 2018 رشد سالانه 5 درصدی را به ثبت برساند. به دنبال رونق چرخه جایگزینی محصولات، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به سرورها و بخش‌های ذخیره‌سازی در نیمه دوم سال جاری میلادی رشد چشمگیری داشته باشد. کارشناسان بازار در موسسه IDC همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که بازار جهانی موبایل‌های هوشمند در سال جاری میلادی شرایط بهتر و پررونق‌تری نسبت به سال 2016 داشته باشد. با این اوصاف انتظار می‌رود بازار جهانی موبایل‌های هوشمند در نیمه دوم سال جاری میلادی رشد خوبی داشته و شاهد معرفی مدل‌ها و محصولات جدیدی باشد. در نهایت انتظار می‌رود میزان هزینه صرف شده در بازار جهانی موبایل‌های هوشمند در سال جاری میلادی به 439 میلیارد دلار برسد که این میزان نسبت به سال 2016 رشد 7 درصدی را تجربه خواهد کرد.

«استفان مینتون» یکی از کارشناسان IDC در این زمینه می‌گوید: «رایانش ابری و موبایل همچنان دو عامل رشد بزرگ برای صنعت IT به حساب می‌آیند. این در حالی است که ورود تکنولوژی‌های جدید مانند واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و روباتیک هم می‌توانند نقش مهمی در رشد این صنعت داشته باشند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این تکنولوژی‌های جدید در 5 تا 10 سال آینده می‌توانند رشد مداوم صنعت IT را تضمین کنند.» در میان بخش‌های مختلف دنیا، منطقه آسیا - پاسیفیک بیشترین میزان رشد سرمایه‌گذاری در IT را به خود اختصاص خواهد داد. به این ترتیب انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری IT در منطقه آسیا - پاسیفیک در سال 2017 رشد سالانه 8 درصدی داشته باشد. بعد از آن ایالات متحده آمریکا با رشد 4 درصدی قرار دارد. در میان کشورهای آسیا - پاسیفیک هم، چین و هندوستان بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری در IT را در اختیار دارند.