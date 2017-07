منبع :‌ آی تی ایران

هر کاربر اینستاگرام این تجربه را دارد که کسی را در این شبکه دنبال کند اما شاید شخصی نخواهد به هر دلیلی تاریخچه گشت و گذارهایش در اینستاگرام، آشکار باشد. در ادامه نحوه پنهان کردن تاریخچه اینستاگرام را شرح می‌دهیم:

پاک کردن تاریخچه جستجو- Search History

برای پاک کردن تاریخچه جستجوهای خود در اینستاگرام، می توانید از طریق دگمه "Clear Search History" اقدام کنید .نکته: این روش تاثیری قسمت search recommendations ندارد یا پُست‌های پیشنهادی ندارد.

برای پاک کردن تاریخچه جستجوها:

1- به پروفایل اینستاگرام خود بروید.

2- در آیفون قسمت gear و در اندروید خطوط سه نقطه ای را انتخاب کنید

3- به پایین صفحه رفته و دگمه "Clear Search History" را انتخاب کنید.

با این کار تمام تاریخچه جستجوهای شما به صورت موقت پاک می‌شود و اگر دوباره پروفایل مورد نظر یا آن هشتگ به خصوص را جستجو کنید، دوباره در قسمت هیستوری دیده خواهند شد.

دگمه پنهان کردن

دگمه پنهان کردن مانند یک گنج پنهان است. اگر می‌خواهید یک اکانت از قسمت پیشنهادات (recommendations) پنهان باشد و با این وجود بازهم به سراغ آن اکانت بروید، چاره کار"دگمه پنهان کردن" است.

اگر می‌خواهید مطمئن شوید که یک عبارت به خصوص یا اکانت یک شخص به خصوص همیشه در قسمت تاریخچه جستجو پنهان باشد.

1- قسمت جستجو و بعد نوار جستجو را انتخاب کنید.

2- انگشت را روی پروفایل مورد نظر نگه دارید و گزینه "hide" یا "پنهان کردن" را انتخاب کنید.

محدود کردن دیده شدن مطالب غیر دلخواه

اگر می‌خواهید در قسمت پُست‌های پیشنهادی محدودیت اعمال کنید و نوع خاصی از مطالب را نبینید:

1- پُست مورد نظر را انتخاب کنید.

2- سه نقطه کناری نوار منو را انتخاب کنید

3- گزینه "see fewer posts like this" را انتخاب کنید.

با اعمال این تدابیر می‌توانید اینستاگرامی مطابق با میل خود داشته باشید. لذت ببرید!