منبع :‌ آی‌تی‌ایران

در جریان آپدیت جدید Minecraft، مایکروسافت از به‌کارگیری اپلیکیشن Paint3D ویندوز وRemix3D در این بازی خبر داد. این تغییرات البته در نسخه ویندوزی این برنامه اجرا خواهند شد و به‌کاربران امکان خلق و اشتراک گذاری محتویات سه‌بعدی را می‌دهد. البته این امکانات جدید کمی محدود هستند و کاربران فعلا نمی‌توانند با استفاده از این پلتفرم طرح‌های خود را برای استفاده در بازی به‌اشتراک بگذارند.

آپدیت جدید این بازی که با نام "The Better Together Update" شناخته می‌شود، به‌منظور یکپارچه کردن تمامی نسخه‌های این بازی از جمله کنسول، ویندوز و موبایل تحت عنوان "Single Minecraft" طراحی شده است. در به‌روزرسانی جدید، این بازی از حالت Cross-Platform هم پشتیبانی می‌کند و این یعنی کاربران ویندوز، موبایل و یا کنسول می‌توانند این بازی را همزمان با یکدیگر انجام دهند. در نسخه جدید به‌لطف استفاده از موتور Bedrock Engine، ویژگی‌ها و امکانات جدیدی از جمله وسایل آتش بازی، بنرهای قابل تغییر، قفسه‌های نگه‌دارنده اسلحه جدید، پخش کننده موسیقی Jukebox، کتاب آشپزی، حوضچه و دیگر امکانات به فضای بازی اضافه شده است.

برای اجرای نسخه بتای این بازی ، کاربران ویندوز ابتدا باید اپلیکیشن Xbox Insider را دانلود کنند و کاربران ایکس‌باکس نیز بایستی نسخه دیجیتالی این بازی را تهیه کنند. علاقه‌مندان به‌اجرای این بازی بر روی سیستم‌عامل اندروید نیز باید از دستگاه‌هایی که از گوگل پلی پشتیبانی می‌کنند استفاده کرده و همچنین یک نسخه از این بازی را از طریق "پلی استور" گوگل خریداری کنند.