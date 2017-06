نوشته : عاقله ترابی منبع :‌ دنیای اقتصاد

بیش از پنج سال است که بازار کامپیوترهای رومیزی رونق خود را از دست داده و جایش را به لپ‌تاپ‌ها و از همه مهم‌تر به کامپیوترهای بدون کیس داده است. این نوع کامپیوترها که به All in one شهرت دارند به‌خوبی توانسته‌اند جای خود را در بازار پیدا کنند. در همین راستا شرکت‌های تولیدکننده کامپیوترهای شخصی در این سال‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا با طراحی و تولید بهترین نمونه از این دست کامپیوترها مخاطب خود را راضی نگه دارند. بزرگ‌ترین برتری کامپیوترهای Al in one همین بدون کیس ‌بودن و ظاهر شکیل و جمع‌وجور آنهاست. در این نوع دستگاه‌ها دیگر خبری از حجم انبوهی از کابل نیست. همچنین فضای کمی اشغال می‌کنند و به راحتی هم می‌توانید آنها را جابه‌جا کنید. همه قطعه‌های سخت‌افزاری این نوع دستگاه‌ها درون مانیتور جا گرفته است و این مجتمع‌ بودن دستگاه باعث صرف انرژی کمتری هم می‌شود. با این حال این نوع رایانه‌ها خالی از اشکال هم نیستند که یکی از آنها قیمت بالایشان در مقایسه با رایانه‌های معمولی است.

این صرف هزینه بیشتر، هنگام تعمیر هم خود را نشان می‌دهد. به‌صورتی که اگر قطعه‌ای در این دستگاه مشکل داشته باشد، از آنجا که کل دستگاه را درگیر خود کرده است هزینه تعمیر بیشتری از تعمیر یک قطعه از کامپیوترهای معمولی لازم دارد. البته در این میان کمپانی‌های اپل و مایکروسافت در این نوع از دستگاه‌های خود رم و سی‌پی‌یو را به مادربرد لحیم می‌کنند که کار تعویض این قطعات را بیش از پیش برای تعمیرکاران سخت و می‌توان گفت ناممکن کرده است. در این میان اپل به‌تازگی در کنفرانس WWDC 2017 اعلام کرد که اجزای کامپیوتر All in one جدیدش که به آی‌مک معروف است قابلیت جدا شدن دارند. درواقع پردازنده و رم این محصول مانند نسخه‌های پیشین به برد اصلی لحیم نشده است و تعمیرکاران می‌توانند آنها را در مواقع لزوم جدا و تعویض کنند.

مایکروسافت

پاییز سال گذشته کمپانی مایکروسافت از نخستین کامپیوتر All in one خود با عنوان سرفیس‌استودیو رونمایی کرد. سرفیس‌استودیو جنسی از فلز و شیشه دارد که به‌وسیله‌ میله‌هایی از جنس کروم به پایه متصل شده است. این دستگاه نمایشگری 28 اینچی، ضخامت 5/ 12 میلی‌متری و وزنی معادل 56/ 9 کیلوگرم دارد. صفحه نمایش این محصول 4K با وضوح 4,500×3,000 است. تاچ اسکرین بودن رایانه All in one مایکروسافت باعث شده تا بتواند طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها را پوشش دهد. سرفیس استودیو با دو لولا به رنگ کروم روی یک پایه کوچک قرار گرفته که آن پایه نقش کیس را ایفا می‌کند. به همین سبب توانسته ضخامت صفحه‌نمایش را تا حد جالب توجهی کم کند. صفحه‌نمایش سرفیس استودیو از نسبت تصویر 3 به 2 بهره می‌برد و در هر اینچ آن 192 پیکسل جای گرفته است. این دستگاه می‌تواند به شکل قابل توجهی روی تمامی سطوح تا زاویه 20 درجه قرار بگیرد که برای طراحان گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

به لطف سیستم zero-gravity با کوچک‌ترین فشاری می‌توان زاویه‌ صفحه‌نمایش را تغییر داد. پایه‌های کرومی نیز مانند یک فنر عمل می‌کنند و پایین و بالا می‌روند. مایکروسافت کامپیوتر بدون کیس خود را همراه با مجموعه‌ای از لوازم جانبی عرضه کرده است؛ لوازمی مثل Surface Pen یا Surface Dial و همچنین Surface Dial که بهترین دوست طراحان خواهد بود زیرا با قرار دادن آن روی صفحه و چرخش آن قابلیت‌های زیادی از جمله انتخاب رنگ‌ها در اختیار طراحان قرار خواهد گرفت. کارت گرافیکی سرفیس‌استودیو GTX 980M انویدیا است. انواع پورت‌ها مانند چهار پورت USB 3.0، یک درگاه اترنت، یک پورت Mini DisplayPort، یک درگاه کارت حافظه‌ اس‌دی فول‌سایز و یک جک 5/ 3میلی‌متری هدفون و همچنین پورت HDMI در این محصول استفاده شده است. حافظه رم ۳۲ گیگابایتی و ظرفیت داخلی ۲ترابایتی از نوع هیبریدی برخی ویژگی‌های این محصول مایکروسافت به شمار می‌رود. نهایتا باید گفت که قیمت این کامپیوتر بدون کیس 3 هزار دلار است.

اپل

کمپانی اپل پیش از مایکروسافت اولین کامپیوتر All in one خود را با عنوان آی‌مک عرضه کرد و جدیدترین نسخه از این محصول را نیز در کنفرانس WWDC در سال جاری به نمایش گذاشت. این محصول به نسل هفتم از پردازنده‌های اینتل مجهز است. آی‌مک جدید به گفته اپل 43درصد روشن‌تر از نسل پیش از خود است. آی‌مک‌های جدید در دو نسخه 5/ 21اینچی و 27 اینچی عرضه شده‌اند که به‌ترتیب با حافظه رم 32 گیگابایت و 64گیگابایت وارد بازار می‌شوند. این دستگاه‌ها مجهز به دو پورت تاندربولت USB-Cنیز هستند. اپل قیمت پایه‌ آی‌مک 5/ 21 اینچی را 1100 دلار در نظر گرفته است؛ در حالی که نسخه‌ 4K مدل 5/ 21 اینچی با قیمت پایه‌ 1300 دلار به فروش می‌رسد. مدل پرچمدار 5K و 27 اینچی نیز با حداقل قیمت 1800 دلار عرضه می‌شود. اما در این میان نباید از قدرتمندترین محصول اپل که امسال معرفی شد چشم‌پوشی کرد. این کمپانی برای نخستین بار از آی‌مک‌پرو (iMac Pro) رونمایی کرد که با اینکه قدرتمندتر از آی‌مک‌ها است ولی ضخامت آن بیشتر نشده است.

این دستگاه جدیدترین امکانات و قابلیت‌ها را با خود به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به پردازنده زئون اشاره کرد که تا 18 هسته را در خود جای داده و علاوه بر این یک پردازنده گرافیکی کاملا جدید از سری Radeon Vega شرکت AMDD نیز برایش در نظر گرفته شده است. این دستگاه 27 اینچی با قابلیت به تصویرکشیدن یک میلیارد رنگ است و همچنین در مقایسه با آی‌مک‌ها 80 سیستم خنک‌کننده قوی‌تری دارد و 80 درصد از آنها خنک‌تر است. نکته جالب دیگری که درباره آی‌مک‌پرو باید گفت رنگ خاکستری فضایی آن است که لوازم جانبی آن هم با همین رنگ در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

دل XPS 27

همان‌طور که از مدل این دستگاه مشخص است صفحه نمایش 27 اینچی دارد که قابلیت لمسی به تصویر 4K آن اضافه شده است. دل XPS هم مانند سایر رقبا از نسل هفتم اینتل استفاده می‌کند که سرعتی برابر با 6/ 3گیگاهرتز دارد. سیستم عامل این All in one ویندوز 10 هوم و پرو است. دل XPS می‌تواند تا 64گیگابایت رم DDR4 را پشتیبانی کند. دل XPS 27 یک پورت یواس‌بی 3، یک پورت کارت‌خوان و جک هدفون را در کنار‌ دستگاه دارد و چهار پورت یو‌اس‌بی 3، یک پورت خروجی اچ‌دی‌ام‌آی، یک پورت مینی دیسپلی، دو پورت تاندربولت 3، یک پورت یو‌اس‌بی‌ C برای خروجی صفحه‌نمایش و یک پورت شبکه گیگااترنت را در پشت دستگاه قرار داده است. در جعبه این دستگاه هم دل بهترین ماوس و کیبوردی را که تا به‌حال ساخته قرار داده است. مدل غیرلمسی این دستگاه 13 کیلوگرم وزن دارد و مدل لمسی آن 4 کیلوگرم سنگین‌تر است. دل تصمیم دارد این مدل را با قیمت 2800 دلار به فروش برساند.

اچ‌پی ENVY

اچ‌پی به تازگی از کامپیوتر جدید خود به نام ENVY رونمایی کرده است. اچ‌پی انوی صفحه نمایش 34 اینچ خمیده با کیفیت 3440 در 1440 پیکسل دارد. یکی از نکات جالب این دستگاه وب‌کم آن است که داخل کامپیوتر جای داده شده است و با فشار دادن قسمت بالای دستگاه، دوربین به‌صورت کشویی بالا می‌آید. این دستگاه یک پایه با امکانات فراوان دارد که علاوه بر نگه‌داشتن صفحه نمایش، در سمت راست خود پورت‌های تاندربولت 3، جک هدفون و کارتخوان اس‌دی دارد. در قسمت پشت دستگاه هم چهار پورت یو‌اس‌بی 3، ورودی و خروجی اچ‌دی‌ام‌آی، پورت شبکه و پورت برق قرار گرفته است. روی این پایه یک دایره لمسی برای کم و زیاد کردن صدا و همچنین یک نقطه برای شارژ کردن بی‌سیم دستگاه‌ها طراحی شده است. از نظر پردازنده هم انوی به نسل هفتم اینتل مجهز شده که 9/ 2 گیگاهرتز سرعت دارد. این سی‌پی‌یو در کنار 16 گیگابایت رم و 1256 گیگابایت حافظه داخلی قرار گرفته است. همچنین یک کارت گرافیک AMD رادئون RX 460 در این دستگاه قرار دارد که البته شما می‌توانید هر کارت گرافیک خارجی دیگری را به آن متصل کنید. این دستگاه 1830دلار قیمت دارد.

لنوو یوگا هوم 900

اولین چیزی که در این محصول توجه شما را جلب می‌کند طراحی متفاوت آن است. تقریبا همه‌ کامپیوترهای all in one از یک صفحه نمایش و یک پایه تشکیل شده‌اند که پردازنده و پورت‌ها معمولا روی پایه تعبیه شده است، اما در این مدل این چنین نیست و همه چیز در همان صفحه نمایش قرار دارد. یوگا هوم 900 از پردازنده نسل پنجم اینتل استفاده می‌کند و سیستم‌عامل ویندوز 10 هوم دارد. همچنین 8گیگابایت رم DDR3 این پردازنده را همراهی می‌کند. برای یوگا هوم 256 گیگابایت حافظه داخلی قرار داده شده است تا یک all in one با سخت‌افزار کاملا معمولی را شاهد باشیم. یوگا هوم 900 صفحه نمایش لمسی 27اینچی با کیفیت فول اچ‌دی دارد و تنها 6/ 7 کیلوگرم وزن دارد. این دستگاه 1550 دلاری تقریبا همه پورت‌های لازم برای شما را دارد و حتی یک باتری 6 سلولی دارد که می‌تواند این کامپیوتر را 3 ساعت روشن نگه دارد.