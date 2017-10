منبع :‌ آی‌تی‌ایران

ظاهرا کمپانی سونی قصد دارد این هفته از 7 بازی جدید رونمایی کند. این شرکت امروز در وب‌سایت خود اعلام کرد روز دوشنبه 30 اکتبر در مراسم Paris Games قصد دارد 7 بازی انحصاری جدید خود را معرفی کند. این گیم‌ها شامل بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن4 و هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن می‌شوند. مراسم معارفه شرکت سونی روز دوشنبه از ساعت 8 صبح در شهر پاریس آغاز خواهد شد.

یک ساعت پس از اغاز مراسم یعنی راس ساعت 9 صبح، سونی نسل جدید بازی‌های انحصاری پلی استیشن را به حضار نمایش خواهد داد و پس از پایان مراسم هم شرکت قصد دارد جزئیات بیشتری از این بازی‌ها را از طریق نمایش کلیپ‌های کوتاه به‌اشتراک بگذارد. بنابراین می‌توان گفت روز دوشنبه برای سونی روز پرکاری خواهد بود.

در ادامه این اخبار که توسط سونی منتشر شده، آمده که رویداد E3 امسال تنها نیمی از ماجرا بوده و بقیه بازی‌ها قرار است در مراسم روز دوشنبه معرفی شوند. کمپانی سونی در مراسم E3 امسال از بازی Shadow of the Colossus remake و تریلری کوتاه از نسخه جدید بازی Call of Duty WWII Multiplayer رونمایی کرد و همچنین تاریخ عرضه رسمی نسخه جدید بازی God of War را هم اعلام کرد.

مراسم شرکت سونی در رویداد Paris Game Week به صورت زنده در سراسر دنیا پخش خواهد شد و آی‌تی‌ایران اخبار این مراسم را پوشش خواهد داد.